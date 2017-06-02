Консультации по поставкам томатов из Турции будут идти до конца лета

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОСТАВКАМ ТОМАТОВ ИЗ ТУРЦИИ В РФ БУДУТ ВЕСТИСЬ ДО КОНЦА ЛЕТА, НО О БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ИМПОРТА РЕЧИ НЕ ИДЕТ — ДВОРКОВИЧ

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