Появления российской мясной продукции в Турции ожидают уже в этом году

Продавцы и покупатели в мясном отделе. Архивное фото

Продавцы и покупатели в мясном отделе. Архивное фото

ТУРЦИЯ ЗАВЕРИЛА РФ, ЧТО РОССИЙСКАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЯВИТСЯ В СТРАНЕ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ — ДВОРКОВИЧ

РИА НОВОСТИ