Новак рассказал о реализации проектов "Газпром нефти" в Арктике

РИА НОВОСТИ. НОВАК: "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" ВЕДЕТ РАБОТУ С КОМПАНИИ ИЗ ЯПОНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ШЕЛЬФОВЫХ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ, НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ БУДУТ НАЙДЕНЫ