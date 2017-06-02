Новак рассказал о возможных объемах экспорта нефти из России в 2017 году

РИА НОВОСТИ. ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В 2017 ГОДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИТ 257 МЛН ТОНН, В 2018 ГОДУ – 260,7 МЛН ТОНН — НОВАК РИА НОВОСТИ НА ПМЭФ