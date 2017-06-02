Шувалов: "Газпром" и "Роснефть" могут приватизировать в течение десяти лет

РИА НОВОСТИ. ШУВАЛОВ: ГАЗПРОМ И РОСНЕФТЬ МОГУТ БЫТЬ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ В ТЕЧЕНИЕ 7-10 ЛЕТ, ЭТО ВАЖНО, НО НАДО ДЕЛАТЬ ЭТО С УМОМ