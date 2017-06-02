Шувалов назвал сроки подготовки стратегии экономического развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Стратегию развитию экономики России планируется подготовить за три-пять месяцев, сообщил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

"Я думаю, что у нас с вами есть несколько месяцев, минимум три, максимум — до 5 месяцев (вот такой временной порог). И как это будет работать, пока я формата не знаю. Предполагаю, что по отдельным блокам будем готовить мероприятия у президента, будет заниматься этим администрация президента, мы будет готовиться со стороны правительства вместе с экспертами, соответствующую тему развивать", — сообщил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в рамках ПМЭФ.

Во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.

Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и Столыпинском клубе.

Все три предложенные президенту стратегии развития экономики РФ имеют как сильные, так и слабые стороны, говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости. По его словам, Столыпинский клуб предлагает "залить" экономику деньгами, ЦСР — повысить расходы бюджета в надежде на рост цен на нефть, а правительство ориентировано на создание предсказуемых условий для бизнеса и роста инвестиций.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.