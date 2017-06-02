Политолог назвал возможные последствия включения ННК в санкционный список

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Международные партнеры "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) и ее структуры — "ННК Приморнефтепродукт" — могут отказаться с ними работать из-за включения в санкционный список США, считает политолог, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.
"Это значимое событие. Санкции не были такими жесткими для России даже по результатам украинского кризиса после присоединения Крыма. Это санкции (в отношении "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) и "ННК Приморнефтепродукт" — прим. ред.) сверхжесткие. Они означают, что все активы, которые имеют компании или физические лица на территории США, либо в американских учреждениях: банках и корпорациях, замораживаются. Самое страшное, что всем американским организациям и американским гражданам запрещено иметь какие-либо дела с этими компаниями… Многие международные партнеры, возможно, откажутся иметь с ними дело, опасаясь тоже попасть под американские санкции", — заявил политолог.
"Я прочитал пресс-релиз Минфина США. "ННК Приморнефтепродукт" и "Независимую нефтегазовую компанию" обвиняют в том, что они поставляют нефть в Северную Корею. Но дело в том, что поставки нефти в Северную Корею не запрещены санкциями ООН. Россия признает только санкции, принятые Советом безопасности ООН. Единственное, что запрещено санкциями ООН, — это поставки в Северную Корею авиационного топлива. Но в заявлении Минфина США не идет речь об авиационном топливе, речь идет о поставках нефти. США пытаются распространить свою юрисдикцию на российские компании и, безусловно, Россия это не признает", — отмечает Лукин.
"Дело в том, что только две страны поставляют в Северную Корею нефть — это Китай и Россия. С Китаем США вроде бы договорились, он готов прекратить поставки нефти в КНДР, если Северная Корея будет продолжать ракетные испытания. С Россией, судя по всему, американцы либо вообще не пытались договориться, либо не смогли. Их раздражает, что Россия продолжает в КНДР поставки нефти. В последнее время появились сообщения, что поставки нефти из России в Северную Корею увеличиваются, что, опять-таки же, не запрещено международными санкциями. Плюс, недовольство США вызвало недавнее открытие паромной линии (между Владивостоком и северокорейским Раджином —ред.)", — отметил эксперт.
"И один из элементов этой блокады, которую пытается реализовать американцы — это прекращение поставок нефти. Без нефти экономика Северной Кореи рухнет", — подытожил политолог.
В АО "ННК Приморнефтепродукт" комментировать факт включения в санкционный список отказались.
АО "ННК Приморнефтепродукт" (структура ННК) реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть АЗС под товарным знаком "Альянс" и мелким оптом. Сеть состоит из 91 АЗС пор всему Приморью.