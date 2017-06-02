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Экономика

Политолог назвал возможные последствия включения ННК в санкционный список

Сюжет:
Санкции в отношении России (5884)
07:0402.06.2017
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Международные партнеры "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) и ее структуры — "ННК Приморнефтепродукт" — могут отказаться с ними работать из-за включения в санкционный список США, считает политолог, доцент кафедры международных отношений ДВФУ Артем Лукин.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
© Фотохост БРИКС
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Минфин США в четверг объявил, что вводит санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру "ННК Приморнефтепродукт".

"Это значимое событие. Санкции не были такими жесткими для России даже по результатам украинского кризиса после присоединения Крыма. Это санкции (в отношении "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) и "ННК Приморнефтепродукт" — прим. ред.) сверхжесткие. Они означают, что все активы, которые имеют компании или физические лица на территории США, либо в американских учреждениях: банках и корпорациях, замораживаются. Самое страшное, что всем американским организациям и американским гражданам запрещено иметь какие-либо дела с этими компаниями… Многие международные партнеры, возможно, откажутся иметь с ними дело, опасаясь тоже попасть под американские санкции", — заявил политолог.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам эксперта, санкции Минфина США — это "черная метка", которая затруднит международную деятельность компании.

"Я прочитал пресс-релиз Минфина США. "ННК Приморнефтепродукт" и "Независимую нефтегазовую компанию" обвиняют в том, что они поставляют нефть в Северную Корею. Но дело в том, что поставки нефти в Северную Корею не запрещены санкциями ООН. Россия признает только санкции, принятые Советом безопасности ООН. Единственное, что запрещено санкциями ООН, — это поставки в Северную Корею авиационного топлива. Но в заявлении Минфина США не идет речь об авиационном топливе, речь идет о поставках нефти. США пытаются распространить свою юрисдикцию на российские компании и, безусловно, Россия это не признает", — отмечает Лукин.

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Три российские компании попали под санкции США в связи с КНДР
Как рассказал политолог, введение санкций в отношении "ННК Приморнефтепродукт" и "Независимой нефтегазовой компании" — это "первая показательная жертва, которая должна дать сигнал другим компаниям не вести бизнес с Северной Кореей и послать сигнал российскому руководству в целом, чтобы Россия вела себя жестче в отношении к Северной Кореи".

"Дело в том, что только две страны поставляют в Северную Корею нефть — это Китай и Россия. С Китаем США вроде бы договорились, он готов прекратить поставки нефти в КНДР, если Северная Корея будет продолжать ракетные испытания. С Россией, судя по всему, американцы либо вообще не пытались договориться, либо не смогли. Их раздражает, что Россия продолжает в КНДР поставки нефти. В последнее время появились сообщения, что поставки нефти из России в Северную Корею увеличиваются, что, опять-таки же, не запрещено международными санкциями. Плюс, недовольство США вызвало недавнее открытие паромной линии (между Владивостоком и северокорейским Раджином —ред.)", — отметил эксперт.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав ННК. Архивное фото
© Фото : Независимая нефтегазовая компания
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По мнению Лукина, США могут снять санкции, если будет урегулирован корейский ядерный вопрос. Либо санкции будут сняты, если Россия "согласится присоединиться к американской политике экономического удушения КНДР".

"И один из элементов этой блокады, которую пытается реализовать американцы — это прекращение поставок нефти. Без нефти экономика Северной Кореи рухнет", — подытожил политолог.

В АО "ННК Приморнефтепродукт" комментировать факт включения в санкционный список отказались.

АО "ННК Приморнефтепродукт" (структура ННК) реализует нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ через собственную сеть АЗС под товарным знаком "Альянс" и мелким оптом. Сеть состоит из 91 АЗС пор всему Приморью.

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