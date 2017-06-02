В Приморье предложили MSD International инвестировать в создание лекарств

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на площадке Петербургского международного экономического форума предложил крупной компании MSD International инвестировать в производство лекарств в регионе, сообщает администрация края.

Компания занимается созданием, разработкой, производством и реализацией инновационных рецептурных лекарственных препаратов, включая биологические, и вакцин. В России компания работает с 1991 года. Губернатор встретился с президентом MSD International Кевином Али и предложил ему проект для сотрудничества.

"Сейчас в Приморье мы пытаемся синтезировать БАДы, вытяжки из морских животных и растений. Это альтернативный способ разработки лекарственных препаратов. Он не везде в мире представлен, но у нас достаточно развит. Ранее мы вели переговоры с японцами, они запросили пробную партию, которая превышала объем годовых продаж во Владивостоке. То есть интерес есть. Все это уже действующее производство, которое можно посмотреть. Если провести клинические и предклинические испытания, как утверждают эксперты, эти БАДы могут в перспективе стать лекарствами", — заявил губернатор.

По данным администрации края, Кевина Али предложение заинтересовало. "Мы инвестируем туда, где есть возможность развивать науку. В этой связи, если можем помочь в достижении ваших целей по развитию инноваций в регионе на базе ваших центров, с радостью поучаствуем", — цитируют слова президента компании в сообщении администрации.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.