Глава МИРЭС: "Северный поток-2" может оказать давление на цены на газ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Проект "Северный поток-2" может стимулировать конкуренцию в ценах на газ, поскольку он гарантирует доступную и экологичную энергию, заявил РИА Новости генеральный секретарь МИРЭС Кристоф Фрай.

"Северный поток-2" — это региональный интеграционный проект, который увеличивает гибкость. Он создает возможность оптимизировать число персонала, способствует большей интеграции, и, возможно, в определенной степени помогает создать давление на цены", — заявил Фрай на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дополнительный трубопровод гарантирует дешевую, доступную и экологичную энергию", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.