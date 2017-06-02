Американская Apache продает Cardinal Energy нефтяные активы в Канаде

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Американский производитель нефти и газа Apache продает нефтяные активы в Канаде канадской компании Cardinal Energy, планируя сфокусироваться на проектах в сланцевом бассейне Пермиан в США, сообщило агентство Рейтер.
"Продажа этих активов осуществлена в соответствии с усилиями Apache по упорядочиванию своего портфеля и намерением сфокусироваться на территориях с быстрорастущими возможностями, особенно в бассейне Пермиан", — заявил представитель компании.
У Apache остаются и другие активы в Канаде, где добывается около 50 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Apache стала последней из международных компаний, продающих свои активы в Канаде в пользу сланцевых углеводородов США. Ранее свои активы продали в том числе ConocoPhillips, Shell и Marathon Oil Corp, о планах по продаже сообщила BP. На место международных игроков, как правило, приходят канадские компании.
Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, однако добывать битумную канадскую нефть тяжело и крайне дорого.