Американская Apache продает Cardinal Energy нефтяные активы в Канаде

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Американский производитель нефти и газа Apache продает нефтяные активы в Канаде канадской компании Cardinal Energy, планируя сфокусироваться на проектах в сланцевом бассейне Пермиан в США, сообщило агентство Рейтер.

Речь идет о проекте House Mountain в канадской провинции Альберта и доле Apache в нефтяных активах Midale и Weyburn в Саскачеване, где добывается 5 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Сумма сделки – 330 миллионов канадских долларов (244 миллиона долларов).

"Продажа этих активов осуществлена в соответствии с усилиями Apache по упорядочиванию своего портфеля и намерением сфокусироваться на территориях с быстрорастущими возможностями, особенно в бассейне Пермиан", — заявил представитель компании.

У Apache остаются и другие активы в Канаде, где добывается около 50 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Apache стала последней из международных компаний, продающих свои активы в Канаде в пользу сланцевых углеводородов США. Ранее свои активы продали в том числе ConocoPhillips, Shell и Marathon Oil Corp, о планах по продаже сообщила BP. На место международных игроков, как правило, приходят канадские компании.

Канада занимает третье место в мире по запасам нефти, однако добывать битумную канадскую нефть тяжело и крайне дорого.