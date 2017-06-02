НССО не ожидает, что метрополитен обяжут страховать ответственность

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Возложение на метрополитен обязанности страховать свою ответственность перед пассажирами в ближайшее время вряд ли произойдет, следует из комментария вице-президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светланы Гусар.

С января 2013 года в России вступил в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) перед пассажирами. В соответствии с законом страховая выплата за возмещение вреда жизни и здоровью пострадавшего пассажира составляет до 2 миллионов рублей. Метрополитен, согласно закону, не обязан страховать свою ответственность, но в случае наступления инцидента должен осуществлять выплаты на тех же условиях, что в нем установлены.

"В ближайшее время изменений в части включения метрополитена в систему страхования, скорее всего, не будет", — заявила Гусар на встрече с журналистами в четверг.

Вместе с тем, по мнению Гусар, гражданин должен находиться в единых правах вне зависимости от вида транспорта.

"На самом деле, я думаю, что метрополитен так сопротивляется, потому что думает, что это будет очень дорого. Но мы пока даже не владеем статистикой, чтобы посчитать тариф…. Они её тщательно скрывают", — заключила вице-президент НССО.