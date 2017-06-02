"Газпром": рост поставок газа в Австрию с начала года достиг 79,5 процента

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Поставки природного газа в Австрию за январь-май этого года увеличились на 79,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи председателя правления Алексея Миллера "Газпрома" с председателем правления OMV AG Райнером Зеле в ходе ПМЭФ.

"Основной темой встречи стали поставки природного газа из России в Австрию. Отмечено, что после 38-процентного роста в прошлом году, "Газпром" продолжает наращивать объем экспорта газа на австрийский рынок. Так, в январе-мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, поставки увеличились на 79,5%", — говорится в сообщении.

Участники встречи отметили стратегическое значение создания газопровода "Северный поток-2" для удовлетворения растущего спроса на российский газ как в Австрии, так и в других странах Европы.

Компания OMV — главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

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