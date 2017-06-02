"Газпром": рост поставок газа в Австрию с начала года достиг 79,5 процента
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Поставки природного газа в Австрию за январь-май этого года увеличились на 79,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи председателя правления Алексея Миллера "Газпрома" с председателем правления OMV AG Райнером Зеле в ходе ПМЭФ.
"Основной темой встречи стали поставки природного газа из России в Австрию. Отмечено, что после 38-процентного роста в прошлом году, "Газпром" продолжает наращивать объем экспорта газа на австрийский рынок. Так, в январе-мае 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, поставки увеличились на 79,5%", — говорится в сообщении.
Участники встречи отметили стратегическое значение создания газопровода "Северный поток-2" для удовлетворения растущего спроса на российский газ как в Австрии, так и в других странах Европы.
Компания OMV — главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
В первый день работы Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?", на которой, в том числе, обсуждался вопрос юридической защищенности иностранных инвестиций в России.
Во время интервью радио Sputnik министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал о первых результатах "Года экологии в России".
В рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.
Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".
Стенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.
Генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Участник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.
Участники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.
В первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".
Председатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.
Оператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.