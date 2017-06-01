"Сибур": экспортный потенциал - важный фактор при постройке Амурского ГХК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Экспортный потенциал является важной составляющей в реализации проекта строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) в Амурской области, заявил председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов в ходе панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" на ПМЭФ-2017.

"Сибур" прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который технологически связан с Амурским ГПЗ. Этан с ГПЗ станет сырьем для предприятий ГХК. Как сообщил Конов в кулуарах ПМЭФ-2017, ввод первых мощностей Амурского ГХК ожидается не ранее 2023-2024 годов и может быть синхронизирован с вводом четвертой очереди ГПЗ.

"Является ли экспортный потенциал важным фактором в реализации этого проекта? Да, является", — отметил председатель правления "Сибура".

"Я бы хотел привлечь внимание к цифрам. Если говорить про Амурскую область, то ее площадь примерно на 5 тысяч квадратных километров больше площади Германии, а население примерно в 100 раз меньше. Наша продукция очень сильно завязана на потребление. Соответственно, любой спрос, который мог бы быть в России, с этого производства можно удовлетворить. Но спрос всего Дальнего Востока на те материалы, которые будут производиться, составляет из примерно 1,5 миллионов тонн того, что мы произведем, в лучшем случае, тысяч 20 (тонн — ред.)", — сказал Конов. Поэтому экспортный потенциал является критическим фактором для этого проекта, добавил он.

"В конечном итоге, те условия, которые в этом проекте будут и которые определят его себестоимость, это стоимость капитальных затрат, это стоимость обеспечения электроэнергией, это стоимость того сырья, которое в него входит, другие операционные затраты определят нашу конкурентоспособность — будет ли будущее у проекта или не будет… То, что было сделано за последние годы с точки зрения систематизации режима территории опережающего социально-экономического развития, по большому счету, для нашего проекта будет являться тем фактором, который даст ему будущее, а отсутствие этих условий может не дать… той окупаемости, которая в этом проекте должна быть для того, чтобы он реализовался", — заключил Конов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.