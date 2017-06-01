ГД в 2017 году примет ряд законов в интересах инвесторов на Дальнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Государственная дума до конца 2017 года планирует принять ряд законов в интересах инвесторов на Дальнем Востоке, заявил в четверг председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

"На сегодняшний день просматривается ряд законодательных инициатив, которые будут приняты до конца 2017 года, — это компенсация затрат инвесторов на создание объектов обеспечения инфраструктуры за счет налогов, расширение перечня территорий, относящихся к свободному порту Владивосток, применение нулевой ставки НДС при реализации услуг перевозок на Дальний Восток, согласование с Минвостокразвития России проведения налоговых проверок в отношении резидентов ТОР и свободного порта Владивосток и другие меры", — сказал Харитонов, обращаясь к представителям инвесторов, находившимся в зале.