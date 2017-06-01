С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минвостокразвития провело большую работу с коллегами из Госдумы, приняты 15 федеральных законов, касающихся развития Дальнего Востока, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы провели большую работу с коллегами из Госдумы, принято за это время 15 федеральных законов, которые касаются развития Дальнего Востока. Мы убеждены в том, что строители новой экономики — это те люди, которые пришли на Дальний Восток, которые инвестируют свои деньги, которые создают новые рабочие места для людей на Дальнем Востоке", — сказал Галушка.

"Ставка на частные инвестиции себя оправдывает, и те льготы и преференции, которые созданы, созданы как минимум правильно. Они могут совершенствоваться, развиваться, это нормальная, естественная работа, но они уже сегодня работают. Очень важно, что на ПМЭФ у нас прежде всего солируют, говорят, инвесторы, когда мы говорим об экономическом развитии", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.