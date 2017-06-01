Роскомнадзор отчитался по защите объектов зарубежных авторских прав

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Роскомнадзор за последние два года защитил 300 объектов иностранных авторских прав, сказал глава ведомства Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как и любой национальный регулятор, Роскомнадзор считает своим приоритетом поддержку и развитие российских рынков. В то же время трансграничный характер пиратства и контента выдвигает нас к тому, чтобы ставить вопрос с точки зрения международного сотрудничества", — сказал Жаров.

Он отметил, что в России на постоянной основе было заблокировано 228 сайтов с нелегальным контентом.

"За последние два года Роскомнадзор защитил более 300 объектов авторских прав зарубежных правообладателей в сети интернет. С одной стороны, эта цифра в шесть раз меньше, чем количество российских объектов авторских прав — 1,8 тысячи, но если отталкиваться от цифры ноль, которая была два года назад, то это значительный прирост", — добавил Жаров.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.