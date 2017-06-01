Американская ассоциация кинокомпаний пожаловалась на "пиратство 3.0"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Появился новый вид пиратства — через потоковые устройства, рассказал представитель Американской ассоциации кинокомпаний Стэн Маккой на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я бы хотел поговорить о том, что мы называем "цифровое пиратство 3.0". Раньше было обычное пиратство — торренты, потом появились нелегальные стриминговые ресурсы — это была версия 2.0. А теперь у нас есть "цифровое пиратство 3.0". Это касается потоковых устройств в основном", — сказал Маккой.

Он отметил, что для России такой вид пиратства пока нехарактерен, но он широко распространен на Западе, где пользователи покупают недорогое техническое устройство с уже установленным пиратским программным обеспечением и приложениями, которые дают доступ к нелегальному контенту.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.