Две трети рынка рекламы к 2020 году будет приходиться на видео

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. К 2020 году две трети рынка рекламы будет приходиться на видеопродукты, сказал гендиректор "Газпром-Медиа Холдинг" Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К 2020 году более двух третей всех рекламных денег… будет приходиться… на видео, причем на разных носителях", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в такой ситуации вне конкуренции будет именно профессионально созданный контент, поэтому важно развивать культуру потребления платного контента.