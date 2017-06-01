Эксперт: споры вокруг "Северного потока-2" не помешают привлечь средства

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Споры сторонников и противников проекта "Северный поток-2" не помешают компании-оператору Nord Stream 2 AG привлечь средства кредитных организаций в рамках проектного финансирования, считает замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проектам Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания-оператор проекта планирует привлечь около 70% средств на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

"Я думаю, что проект представляет интерес. … А, главное, что риски у него малы. … Поэтому кредиторы, банки с большим интересом смотрят на такие возможности. Для банка участие в хорошем проекте – это не только возможности для работы, но и правильное размещение деятельности, это работа на его кредитный рейтинг", — сказал Гривач.

"Споры, конечно, накладывают свой отпечаток на этот процесс. Но в то же время, споры были и тогда (во время реализации проекта "Северный поток" – ред.). Может, не столь ожесточенные, но политически мотивированного поведения хватало и при том проекте", — также отметил он.

Кто, где, когда

По мнению Гривача, участие в планируемом проектном финансировании привлекательно как для банков, так и для различного рода кредитных агентств. При этом, скорее всего, в качестве кредиторов выступят в большинстве своем международные банки в составе консорциума. Не исключил он участия и одного банка российского происхождения.

"Банки могут принять участие самые разные, так как ни сам проект, ни его акционер, которым является "Газпром", ни компания-оператор не находятся в санкциях. Соответственно, никаких формальных ограничений по участию финансовых организаций в проекте, кроме их представлений о норме доходности и надежности, и рисках этого проекта, не существует", — считает Гривач.

По мнению замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности, процесс заключения сделки по проектному финансированию с кредитными организациями будет осуществляться параллельно с получением разрешений на строительство.

"Ну, вот даже в рамках … "Северного потока" соглашение (о проектном финансировании – ред.) было подписано предварительное до получения всех разрешений, но там разница была буквально месяц. Окончательно соглашение по проектному финансированию было закрыто уже после получения всех разрешений…. Я думаю, что это будет примерно похожая схема", — сказал Гривач.

При этом он отметил, что Nord Stream 2 AG планирует получить все разрешения на строительства к концу 2017 года или самое позднее в начале 2018 года.

Текущее финансирование

Несмотря на многочисленные споры вокруг "Северного потока-2", официальный представитель Nord Stream 2 AG Себастьян Саас ранее заявлял, что в осуществлении проекта заинтересованы компании из 17 стран и уже привлечены более чем 4 миллиарда евро инвестиций.

Кроме того, в конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром", который на данный момент является единственным акционером проекта, отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2" — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании-оператору кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 AG предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиарда евро. В то же время Nord Stream 2 AG планирует привлечь 70% на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

Член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер в апреле говорил РИА Новости, что партнеры предоставят согласованное ранее финансирование на реализацию проекта, если не будет собрано достаточно средств на рынке. Кроме того, глава правления OMV Райнер Зеле в мае выражал готовность компании осуществить дополнительное финансирование "Северного потока-2", если оно потребуется.

Спорный вопрос

На "Северный поток-2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС, так называемого "третьего энергопакета", так как трубопровод будет проложен не по наземной части Евросоюза, а по морскому дну. Однако, по мнению Еврокомиссии (ЕК), морские трубопроводы не могут строиться и функционировать исключительно по законодательству третьей страны или в юридическом вакууме.

При этом в марте пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен говорила, что Европейская комиссия не видит законных оснований препятствовать строительству "Северного потока-2", хотя он и не нравится ей политически.

В Nord Stream 2 AG, в свою очередь, заявляли, что трубопровод не строится в юридическом вакууме и лишь по правилам одной страны, но учитывает законодательство прочих стран, в том числе, в области окружающей среды. Кроме того, новый трубопровод должен пройти параллельно уже действующему "Северному потоку", построенному ранее с соблюдением множества международных правил.

Поскольку предоставление разрешения на прокладку трубопроводов находится в компетенции стран-членов ЕС, ЕК считает необходимым создать специальный юридический режим для морской части трубопровода, включающий ряд фундаментальных принципов, вытекающих из законодательства Евросоюза в области энергетики. По этому поводу ЕК выступает за проведения переговоров с РФ.

Среди этих принципов Еврокомиссия называет надлежащую прозрачность работы трубопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, надлежащий уровень доступа к возможности прокачивать газ третьих сторон, а также уровень разделения деятельности по продаже и транспортировке.

Nord Stream 2 AG необходимость в данной инициативе не видит, считая юридическую структуру проекта "Северный поток-2" ясной. Так, компания отмечает, что официальный процесс получения разрешений на строительство в пяти странах, через экономические зоны которых должен пройти трубопровод (Россия, Швеция, Дания, Германия и Финляндия) идет в соответствии с правилами.

В Швеции Nord Stream 2 AG подал заявку на разрешение в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле. Кроме того, Минприроды РФ представило контактным лицам конвенции Эспо в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную оператором проекта документацию по оценке воздействия "Северного потока-2" на окружающую среду.