Рязанская область подписала ряд важных соглашений на ПМЭФ

РЯЗАНЬ, 1 июн — РИА Новости. Глава Рязанской области Николай Любимов подписал ряд соглашений о сотрудничестве в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает областное правительство.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

В мероприятии принимает участие делегация Рязанской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Николаем Любимовым. В первый день работы форума регион заключил ряд важных соглашений.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ "ЭТНОМИРА"

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской областью и ООО "ЭТНО-ДЕРЕВНЯ".

"Сотрудничество сторон позволит эффективно продвигать экономический, промышленный, научный, природно-рекреационный, историко-культурный, туристический потенциал Рязанской области на площадке культурно-образовательного центра "ЭТНОМИР", управляющей компанией которого является ООО "ЭТНО-ДЕРЕВНЯ", — отмечают областные власти.

Культурно-образовательный центр "ЭТНОМИР" создается в Калужской области. Он включит в себя в комплекс этнодворов, где будут представлены быт, культура и ремесла субъектов РФ. В соответствии с соглашением, в их число войдет Рязанская область. На территории "ЭТНО-ДЕРЕВНИ" предполагается создание предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве брендовой продукции рязанского региона.

"Мы идем по пути развития туристического потенциала Рязанской области. ЭТНОМИР – большой проект, в котором представлены крупнейшие мировые достопримечательности. Этот культурно-образовательный центр посещает огромное количество российских и зарубежных туристов, в том числе для того, чтобы найти для себя интересные места, которые они захотят посетить. Для нас важно представить там Рязанскую область в лучшем виде, наши главные памятники истории и культуры, чтобы люди, которые никогда не были в Рязани, увидели то, чем мы гордимся, и захотели приехать в наш регион", — отметил подписавший соглашение о сотрудничестве Любимов.

По его словам, работа будет проводиться с привлечением средств самих инвесторов. В "ЭТНОМИРе" для удобства туристов появятся турагенты, с помощью которых желающие смогут на месте оформить путевки для поездки в Рязанскую область. Любимов выразил надежду, что этот проект удастся реализовать досрочно, несмотря на то, что соглашение предусматривает двухлетний срок.

МАГАЗИНЫ Х5 RETAIL GROUP БУДУТ ПРОДВИГАТЬ РЯЗАНСКИЕ ТОВАРЫ

Подписанное Рязанской областью и одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний, Х5 Retail Group, соглашение предусматривает реализацию целого ряда совместных мероприятий. В числе основных пунктов соглашения — инвестпроект по строительству на территории региона распределительного центра, в который будет вложено порядка 700-800 миллионов рублей.

Документ также предусматривает продвижение рязанских товаров: запланировано расширение взаимодействия компании Х5 с рязанскими производителями, увеличение ассортимента и объема местной продукции в магазинах торговой сети, в том числе — в других регионах. Кроме того, предполагается создание в сетевых магазинах "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" отделов по продаже продуктов питания рязанских предприятий в формате "шоп-ин-шоп".

"Достигнуты договоренности о взаимодействии в разработке и реализации программ для социально незащищенных граждан, в том числе возможности применения электронных продуктовых карт, которые предоставляют льготы при покупках в магазинах сетей X5", — сообщает областное правительство.

В целом до конца 2018 года в Рязанской области планируется открыть около 50 новых продовольственных магазинов, что позволит создать не менее 800 рабочих мест. Сейчас под управлением Х5 Retail Group в регионе работают более 120 универсамов "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и "Карусель", в которых трудоустроены порядка 2 тысяч жителей области.

"Подписав соглашение о сотрудничестве с Х5 Retail Group, мы хотим, во-первых, получить дополнительные инвестиции в экономику, во-вторых, в будущем — налоговые поступления, в третьих — рабочие места и самое главное — дополнительные возможности для наших производителей", — отметил Любимов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АТР

Соглашение о сотрудничестве подписали на площадке Биржи контактов форума врио губернатора Любимов и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин. Автономная некоммерческая организация "Агентство технологического развития" (АТР) создана в прошлом году. Основная задача АТР — находить международных партнеров для технологической модернизации предприятий, содействовать реализации инвестпроектов в этой сфере. Агентство сотрудничает со многими странами, в частности, с Южной Кореей, Японией, Китаем, Германией, Италией, Израилем и уже реализовало десятки технологических проектов в разных отраслях промышленности.

"Агентство предлагает многое из того, чего нашим предприятиям порой не хватает, например, контактов с потенциальными партнерами-поставщиками из других регионов, зарубежными компаниями для получения хороших заказов", — отметил Любимов.

Долгосрочное сотрудничество Рязанской области и АТР предусматривает содействие в поиске партнеров и реализации инвестиционных проектов в сфере модернизации работающих в регионе промышленных предприятий за счет внедрения современных технологических решений. Предполагается также использование лучших практик по повышению производительности труда, обеспечение информационной и консультационной поддержки в работе по трансферту новых технологий в производство, совместная деятельность по совершенствованию регионального законодательства.

Предполагается, что Рязанская область станет одним из двух пилотных субъектов РФ, где АТР будет реализовывать наиболее успешные проекты. "Это позволит поднять на качественно новый уровень взаимодействие между рязанскими предприятиями, как крупными, так и работающими в малом и среднем бизнесе, улучшить их технологические возможности", — подчеркнул Любимов.

РАНХИГС ПОМОЖЕТ РЯЗАНИ СФОРМИРОВАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ

В настоящее время в Рязанской области ведется работа по формированию Стратегии социально-экономического развития региона, рассчитанной до 2030 года. К разработке привлекаются научные организации, в том числе Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

В рамках экономического форума Любимов встретился с проректором РАНХиГС, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. Главной темой беседы стал вопрос разработки стратегии социально-экономического развития региона.

"Наличие стратегии позволит обеспечить эффективное, целенаправленное социально-экономическое развитие Рязанской области, четко координировать деятельность власти, общества, бизнес-структур, повысить качество и результативность работы по привлечению инвестиций, конкурентоспособность региона, укрепить его потенциал", — говорится в сообщении областного правительства.

Комментируя итоги встречи с Федотовым, Любимов отметил, что для разработки стратегии привлечен целый ряд экспертов.

"Документ будет подготовлен на очень высоком профессиональном уровне. Планируем, что к осени уже появится первый базовый вариант стратегии", — сказал Любимов. По словам главы региона, к обсуждению проекта будет привлечена широкая общественность, представители бизнеса, профессиональных сообществ.

Подводя итоги первого дня экономического форума, Любимов отметил, что работа была очень напряженной.

"Все площадки были интересными, насыщенными. Мы услышали много предложений и проектов, перспективных для региона. Я считаю, что участие в форуме очень полезно для Рязанской области", — подчеркнул Любимов.

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