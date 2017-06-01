В 200 миллионов обойдется переселение пострадавших от паводков под Тюменью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Около 200 миллионов рублей, согласно предварительным данным, потребуется на переселение жителей, пострадавших от паводков в Тюменской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Якушев в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Всего потребуется переселить около 90 квартир. По предварительной оценке, на это потребуется около 200 миллионов рублей", — сказал Якушев.

По его словам, для жителей Ишима и Ишимского района квартиры можно приобрести, жилье для остальных придется строить.

"Сегодня шесть квартир для жителей Ишима и порядка семи квартир для жителей Ишимскорго района уже приобретены. Через месяц будет сдан дом, где жители города и района также получат новые квартиры", — сказал губернатор.

По данным главного управления МЧС по региону, на конец мая в городе Ишим из-за паводков оставались подтопленными 1780 садовых участков, в Ишимском районе — 25 домов и 674 огорода, в Абатском районе — 270 участков, в Викуловском — 34 дома.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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