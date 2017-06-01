Х5 Retail Group построит в Рязанской области распределительный центр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Рязанская область и Х5 Retail Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает строительство в регионе распределительного центра, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Николай Любимов.

"Мы подписали соглашение с Х5 Retail Group, которое очень важно для нас, поскольку оно предусматривает возможность строительства в ближайшем будущем распределительного центра. Это серьезные инвестиции в экономику нашего региона, это сотни миллионов рублей. Это приведет к привлечению возможностей для нашего бизнеса, для наших производителей продуктов, для нашего сельского хозяйства. В таких распредцентрах как раз широко представляются продукты местного производителя", — рассказал он.

Любимов отметил, что соглашение также предусматривает продвижение рязанских товаров. В частности, запланировано расширение взаимодействия Х5 с рязанскими производителями, увеличение ассортимента и объема местной продукции в магазинах торговой сети. Кроме того, при строительстве новых магазинов предполагается обязательное выделение для рязанских производителей отдельных секций.

По информации правительства области, инвестиции в проект строительства распределительного центра составят порядка 700-800 миллионов рублей.

В целом до конца 2018 года в Рязанской области планируется открыть около 50 новых продовольственных магазинов, что позволит создать не менее 800 рабочих мест. В настоящее время под управлением Х5 Retail Group в регионе работают более 120 универсамов "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и "Карусель", в которых трудоустроено порядка 2 тысяч жителей области.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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