Тюменский губернатор: Объединение энергокомпаний в СП полезно для региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Объединение энергокомпаний "Фортум" и "Корпорация СТС" в совместное предприятие в Тюмени пойдет на пользу региону, так как улучшит качество услуг, заявил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев на полях Петербургского международного экономического форума.
"Акционеры мирно договорились создать совместную компанию, чтобы их интересы совпали. Мы это приветствуем. Вместо арбитражных тяжб компании тратят силы на улучшение качества услуг. Тюмень в плане теплоснабжения не испытает никаких проблем, обе компании обладают приличными ресурсами, и когда они объединят свои усилия, Тюмень будет получать услуги по теплоснабжению гораздо лучше, чем получает теперь", — сказал Якушев.
Совместное предприятие "Фортум" и "Корпорация СТС" должно начать работу до конца 2017 года. Согласно планам, к СП перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Тюмени.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.