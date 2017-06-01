Тюменский губернатор: Объединение энергокомпаний в СП полезно для региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Объединение энергокомпаний "Фортум" и "Корпорация СТС" в совместное предприятие в Тюмени пойдет на пользу региону, так как улучшит качество услуг, заявил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев на полях Петербургского международного экономического форума.

​ "Акционеры мирно договорились создать совместную компанию, чтобы их интересы совпали. Мы это приветствуем. Вместо арбитражных тяжб компании тратят силы на улучшение качества услуг. Тюмень в плане теплоснабжения не испытает никаких проблем, обе компании обладают приличными ресурсами, и когда они объединят свои усилия, Тюмень будет получать услуги по теплоснабжению гораздо лучше, чем получает теперь", — сказал Якушев.

Совместное предприятие "Фортум" и "Корпорация СТС" должно начать работу до конца 2017 года. Согласно планам, к СП перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Тюмени.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь