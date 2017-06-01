Банк России повысит прогноз по оттоку капитала в 2017 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Банк России может пересмотреть прогноз по оттоку капитала по итогам 2017 года в сторону увеличения, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил 21 миллиард долларов против 9,8 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

"Отток капитала, конечно, может быть скорректирован, потому что был очень сильный пересчет в первом квартале. На фоне текущего счета был отток капитала — с учетом новой информации мы будем корректировать эту цифру", — сказала Юдаева в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

При этом она отметила, что является очевидной коррекция в сторону увеличения по результатам данных по первому кварталу.

"Я просто еще раз хочу всем напомнить, у нас отток капитала воспринимается как очень плохой показатель, а, например, положительное сальдо по текущему счету — как хороший. А при плавающем курсе это одно и то же. Если Центральный банк не накапливает резервы, то это одно и то же", — пояснила первый зампред ЦБ.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор прогнозирует отток капитала из РФ на уровне 12-13 миллиардов долларов в год в 2017–2019 годах. Ранее в базовом сценарии регулятора отток капитала в 2017 году прогнозировался на уровне 13 миллиардов долларов, в 2018 году — 22 миллиардов, в 2019 году — 21 миллиард.

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