Новые инвестпроекты создадут в Тамбовской области более 5 тыс рабочих мест

ТАМБОВ, 1 июн — РИА Новости. Новые инвестиционные проекты в АПК Тамбовской области на общую сумму около 75 миллиардов рублей позволят создать дополнительно более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, сообщил на панельной сессии Минсельхоза РФ в рамках ПМЭФ-2017 губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

"На сегодняшний день в сфере АПК Тамбовской области осуществляет деятельность более 60 перерабатывающих предприятий, на которых задействовано свыше 13 тысяч человек. В регионе существуют сырьевые резервы зерна для организации производств по глубокой переработке. Развитие глубокой переработки сельхозпродукции позволит осуществлять сбыт продуктов с высокой добавленной стоимостью, что увеличит экспортный потенциал. Это также наш приоритет. Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас в работе еще ряд инвестиционных проектов в АПК на общую сумму около 75 миллиардов рублей", — цитирует пресс-служба обладминистрации слова Никитина.

Глава региона отметил. что данные инвестпроекты позволят создать дополнительно более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. "Для региона сохранение баланса занятости и повышение качества жизни сельских жителей на фоне внедрения инноваций и повышения эффективности сельскохозяйственного производства является одной из приоритетных задач, и оно обеспечивается путем реализации крупных современных инвестиционных проектов в сфере животноводства", — сказал Никитин.

По его словам, начиная с 2009 года, численность работников в АПК имеет тенденцию к росту. На крупных предприятиях трудоустроены люди практически со всех муниципалитетов области, а также из соседних регионов. По итогам 2016 года уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составил 25300 рублей, что превышает среднее значение по экономике на 11%.

Никитин добавил, что по итогам 2016 года Тамбовская область по количеству высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве занимает четвертую позицию в России и второе место в ЦФО. К 2020 году их доля в структуре занятости на предприятиях АПК достигнет 82%. Инновационный путь развития способствует расширению номенклатуры профессий. Ежегодно система агрообразования в регионе выпускает более 2000 специалистов с высшим образованием и более 900 человек — со средним профессиональным.

"Экономика Тамбовской области по-прежнему имеет устойчивую аграрную специализацию. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств. Численность работников АПК — это 130 тысяч человек из 400 тысяч, проживающих в сельской местности", — резюмировал губернатор.

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