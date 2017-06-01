Тамбовские власти будут сотрудничать с Российским экспортным центром

ТАМБОВ, 1 июн — РИА Новости. Тамбовская область и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности, в частности, поддержке несырьевого экспорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом поставили губернатор Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков.

"Цель соглашения — построение системы поддержки несырье¬вого экспорта. Речь идет об углублении отношений сторон на основе взаимовыгодного сотрудничества в целях создания благоприятных условий для развития экспортной деятельности предприятий области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства", — сказал собеседник агентства.

Документ предусматривает создание единого механизма поддержки экспорта продукции, произведенной в Тамбовской области.

В пресс-службе добавили, что параллельно с этим документом заключено четырехстороннее соглашение о реализации образовательного проекта АО "Российского экспо¬тного центра" на территории области в 2017 году.

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