"Магазин верных решений" начнет работу в Тамбовской области

ТАМБОВ, 1 июн — РИА Новости. Тамбовская область и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о продвижении новых проектов, в рамках которого на территории региона будут внедрены успешные практики, представленные в "Магазине верных решений", — онлайн-площадке, на которой собраны лучшие решения, выявленные по итогам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Администрация Тамбовской области будет взаимодействовать с АСИ при реализации комплекса мер, проектов, мероприятий по внедрению успешных практик, в том числе, на муниципальном уровне. Эти практики выявлены по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все решения, которые есть в "Магазине", работают и уже доказали свою эффективность как минимум в одном регионе.

"Магазин" — название условное, все продукты предоставляются безвозмездно и оформлены в виде готовых решений. Здесь четко обозначены сами инициативы, есть нормативно-правовая база для существования практики в правовом поле, бизнес-план, типовые дорожные карты, а также одобрение курирующих федеральных министерств — как некий знак качества и согласованности. АСИ будет мониторить внедрение лучших практик в регионе через интегрированную онлайн-площадку в режиме реального времени", — пояснил представитель пресс-службы.

В "Магазин верных решений" попали и тамбовские инициативы: "Развитие общественных пространств", "Модернизация уличного освещения", "Реконструкция системы теплоснабжения", разработанные управлением ТЭК и ЖКХ области, и "Народный бюджет", который более пяти лет успешно работает в муниципалитетах.

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