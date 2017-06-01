Архангельский губернатор: китайские инвесторы готовы к строительству порта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Китайская компания Poly International Holding подтвердила свою заинтересованность в строительстве глубоководного порта-хаба в Архангельской области и готова к работе, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Орлов в ходе ПМЭФ.

"Этот проект связан со строительством железнодорожной магистрали "Белкомур". По мере развития и наращивания мощности "Белкомура" мы будем этот проект реализовывать. Китайские инвесторы к этому готовы, переговоры находятся на высокой стадии", — сказал Орлов.

По его словам, китайская компания подтвердила свою заинтересованность. "Они многократно были у нас и в Москве, этот вопрос обсуждался на правительственных площадках. Идет хорошая прикладная работа по выработке решений для реализации этого проекта", — рассказал Орлов.

Строительство нового глубоководного порта-хаба с возможностью круглогодичного захода крупнотоннажных судов планируется на 55 километров севернее Архангельска в районе острова Мудьюг, в северной части губы Сухое море Двинского залива Белого моря. Перспективный грузооборот Архангельского глубоководного порта к 2030 году оценивается в 30 миллионов тонн. Проект тесно связан со строительством железнодорожной магистрали "Белкомур". Направление грузопотоков по магистрали "Белкомур" с последующей обработкой и перевалкой грузов в новом Архангельском порту позволит оптимизировать логистику грузов, следующих с Урала и из Сибири за счет сокращения железнодорожного плеча доставки (до 800 километров) и стоимости доставки этих грузов к порту отгрузки.

В прошлом году соглашение о намерениях по реализации проекта строительства глубоководного порта подписали китайская компания Poly International Holding и АО "Арктический транспортно-промышленный узел "Архангельск".

Новый порт позволит сформировать более привлекательный альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузопотоков в направлении Европы, Северной Америки и стран АТР (в первую очередь Китая).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.