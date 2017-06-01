Архангельская область начала создание биржи биотоплива

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Проект создания биржи биотоплива, которая позволит наладить эффективную систему вырубки, сбора и переработки лесных отходов в Архангельской области, находится на стадии реализации, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Орлов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы начали активно применять отходы лесопереработки в качестве биотоплива. Раньше это были огромные отвалы, которые накапливались и возгорались, сейчас это становится товаром. Теперь мы планомерно подходим к созданию биржи биотоплива, которая позволит управлять потоками биоотходов, выстроить логистику, создать единую ценовую политику", — сказал Орлов.

По его словам, проект находится в стадии реализации. "Больше половины угля и мазута мы уже заместили", — добавил Орлов.

Кроме того, среди альтернативных источников энергии в Архангельской области он назвал производство пеллет, проекты ветрогенерации и использования энергии приливов. "Подобные опыты уже были произведены. Есть территории, где это может оказаться выгодным, но это пока перспективная задача, говорить о готовности проекта пока преждевременно", — отметил Орлов.

Согласно концепции развития локального теплоснабжения региона, до 2030 года будет достигнуто изменение топливного баланса по коммунальной энергетике Архангельской области, в котором будут преобладать природный газ и местные виды топлива. От жидкого топлива планируется отказаться вовсе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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