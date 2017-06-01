Миннефти Ирана проведет встречу с "Газпромом" на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Делегация министерства нефти Ирана встретится на ПМЭФ с представителями "Газпрома", сообщил РИА Новости сопредседатель российско-иранской межправкомиссии, министр связи Ирана Махмуд Ваэзи.

"Со мной (в Санкт-Петербург — ред.) приехала большая делегация из министерства нефти Ирана. Они в "Газпроме" проводят переговоры и с другими (компаниями — ред.) будут проводить переговоры", — сказал Ваэзи.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.