Рязанская область в 2017 году ожидает рост турпотока на 30-35%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Власти Рязанской области в 2017 году рассчитывает на рост туристического потока по сравнению с прошлым годом на 30-35%, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора области Николай Любимов.

Он напомнил, что в 2016 году Рязанскую область посетило порядка 1,2 миллиона туристов, из которых порядка 70% — это россияне и порядка 30% — иностранные туристы.

"Мы прогнозируем в этом году рост турпотока на 30-35%", — сказал Любимов.

"Сейчас в области порядка 60 туристических маршрутов. Самый основной – это конечно Константиново, потому что это ряд объектов, с которым связаны деятели культуры и искусства. В первую очередь, это кончено же Сергей Есенин… Плюс ко всему природный ландшафт, который сопутствует осмотрю таких культурно-исторических мест", — сказал он.

Любимов также отметил, что в регионе разрабатываются новые туристические маршруты, прорабатывают возможность привлечения китайских туристов, а также развития медицинского и водного туризма.

"Что касается китайских туристов, то здесь большой потенциал… Для этого нужно вложить средства туристическим компаниям – это китайский язык в меню, буклеты, сайты на китайском языке… Уже в следующем году, я думаю, что это вполне реально. Нужен продукт, нужны договоры и совместная работа наших туристических агентств с московскими", — рассказал он.

Врио главы региона также добавил, что в одном из лицеев области со следующего учебного года начнут преподавать китайский язык, в университете уже изучают китайский язык. "Это на ту перспективу, которая позволит нам занять достойное место в нише для китайского туризма. Это перспективно", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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