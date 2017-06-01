Банк России пока оставит цену нефти в рисковом сценарии в $25

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Банк России, возможно, улучшит прогноз по цене нефти в базовом сценарии, но в рисковом сценарии оставит ее на уровне 25 долларов за баррель, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Параметры текущего базового прогноза ЦБ исходят из того, что средняя цена на нефть в 2017 году составит 50 долларов за баррель, а в 2018-2019 годах — 40 долларов. В рисковый сценарий ЦБ заложил цену на нефть в 25 долларов за баррель на всю трехлетку.

"Посмотрим, как мы будем пересматривать. Может быть, что-то немножко поменяем. Я не могу вам обещать, что базовый сценарий будет идентичный тому, который был в прошлый раз", — сказала Юдаева, отвечая на вопрос о том, в какую сторону регулятор пересмотрит цену на нефть в базовом сценарии.

При этом она отметила, что базовым предположением ЦБ все же было то, что соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) будет продлено, поэтому фундаментальных изменений не будет. "Но какие-то изменения будут, потому что мы внимательно рассмотрим ситуацию и посмотрим, какие сценарии в текущих условиях мы считаем более-менее вероятными", — указала первый зампред ЦБ.

Ранее Юдаева заявляла, что цены на нефть в среднесрочной перспективе могут с высокой вероятностью вернуться к 40 долларам за баррель. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

По поводу рискового сценария в четверг Юдаева высказалась так: "Ну, 25 долларов за баррель мы оставим — к нему всегда надо быть готовым. Нас жизнь научила за последние три-четыре года, что всегда надо быть готовым к рисковому сценарию".