"Новатэк" заключит с Минпромторгом и Мурманской областью инвестконтракт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. "Новатэк" в рамках Петербургского международного экономического форума подписало меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Мурманской области, говорится в пресс-релизе компании.

Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон о заключении трехстороннего специального инвестиционного контракта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка Мурманской области — Кольской верфи, отмечается в релизе.

"Для эффективного развития огромной ресурсной базы Крайнего Севера, снижения себестоимости строительства и повышения конкурентоспособности наших будущих СПГ-проектов мы считаем крайне важным создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в России. С помощью Кольской верфи мы планируем добиться максимальной локализации СПГ-заводов на основаниях-платформах гравитационного типа и их готовности к производству продукции", — приводятся в релизе слова председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона.

"С учетом масштабности запланированного объёма инвестиций, а это более 50 миллиардов рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тысячи рабочих мест (и до 10 тысяч рабочих мест в пиковый период строительства верфи), проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области", — отметила губернатор Марина Ковтун, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства Мурманской области.

К строительству центра дочернее предприятие НОВАТЭК "Кольская верфь" приступит уже этим летом, сообщила Ковтун в эфире радио Sputnik. По ее словам, окончание реализации проекта намечено на 2020 год.

"Первый сухой док будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2019 года, второй – во второй половине, и уже непосредственно к производству этих крупнотоннажных морских сооружений и оснований под платформы компания подойдёт к концу 2020 года", – сказала губернатор Мурманской области.

Она добавила, что решение о строительстве центра крупнотоннажных морских сооружений было принято ещё и потому, что в регионе параллельно реализуется проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, который обеспечит западный берег Кольского залива железной дорогой.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.