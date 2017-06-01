Гурьев: на долю России приходится 10% производства удобрений в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. На долю России приходится около 10% мирового производства всех удобрений и 17% мировой торговли этой продукцией, сообщил на ПМЭФ-2017 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Он выступил на круглом столе "Российский экспорт: мировой спрос и приоритетные направления", посвященном перспективам роста российского несырьевого экспорта.

"Отечественная отрасль минеральных удобрений является конкурентоспособной на международных рынках. На долю РФ приходится около 10% мирового производства всех удобрений (второе место после Китая) и 17% мировой торговли этой продукцией", — цитирует Гурьева пресс-служба "ФосАгро".

Так, отметил Гурьев, возглавляемая им компания, входящая в тройку мировых лидеров в производстве фосфорсодержащих удобрений, экспортирует свою продукцию в 100 стран мира, имеет разносторонний опыт в области финансирования сделок с российскими и международными институтами поддержки высокотехнологичного экспорта, в особенности, с Росэксимбанком, Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и Российским экспортным центром (РЭЦ).

"Доступ к лучшим мировым технологиям, доступному и длинному финансированию для их внедрения – вот то, что нужно бизнесу сегодня. Именно в сотрудничестве с экспортными агентствами можно реализовать эти максимально эффективные в современных условиях пакетные решения" — считает Гурьев.

По его словам, девальвация рубля усилила конкурентные преимущества российских компаний, занимающихся экспортом высокотехнологичной продукции, однако, "на конкурентоспособность сегодня влияет не только цена продукта, но и его качество и предлагаемый компанией сервис". Так, несколько лет назад "ФосАгро" производила 6-7 марок удобрений, сегодня – 35, в ближайшем будущем будет производить 50 марок.

Однако, полагает Гурьев, без системной господдержки задача завоевания серьёзной доли на мировом рынке для российской продукции "будет трудновыполнимой".

"Поддержка российского правительства необходима в борьбе за отмену заградительных пошлин на удобрения. В Бразилии пошлина была отменена, есть надежда, что в Аргентине у нас получится совместными усилиями этот вопрос решить", — пояснил он.