Дальний Восток предлагает лучшие условия для инвестпроектов, заявил Галушка

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Регионы Дальнего Востока могут предложить инвесторам лучшие условия реализации инвестпроектов благодаря снижению издержек, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка в эфире телеканала "НТВ".

По его словам, сложившаяся в стране экономическая ситуация благоприятно повлияла на инвестиционную ситуацию на Дальнем Востоке.

"Потому что после изменения курса национальной валюты — российского рубля – издержки инвестирования и ведения бизнеса снизились почти в два раза. И сегодня, если взять издержки реализации инвестиционного проекта на Дальнем Востоке и сравнить эти издержки со странами-конкурентами, как с учетом девальвации рубля, так и с учетом тех льгот и преференций, которые сегодня предоставляются именно на Дальнем Востоке новым инвесторам, мы практически по всем позициям можем предложить одно из лучших условий реализации инвестиционного проекта", — сказал Галушка в рамках Петербургского международного экономического форума.

Министр напомнил, что благодаря режимам территорий опережающего развития и Свободного порта, инвесторы получают быстрое прохождение всех административных процедур, режим свободной таможенной зоны, десятилетние налоговые льготы и другие преференции.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.