ЦБ не видит рисков в резком снижении инфляции, заявила Юдаева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Банк России не видит рисков в снижении инфляции в РФ быстрее прогноза, это не связано с якобы слишком жесткой политикой регулятора, ограничивающей рост ВВП, заявила в интервью РИА Новости первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Это очень маловероятно (возникновение рисков из-за резкого снижения инфляции — ред.). Снижение инфляции было достаточно резким, несколько более быстрым, чем мы прогнозировали. Все-таки наш прогноз базируется на определенных предпосылках, и предпосылки повели себя не так, как мы прогнозировали. Частично тот факт, что произошло все немножко быстрее, чем мы ожидали, — он как раз связан с тем, что ситуация развивается немножко по другому сценарию, чем было заложено в базовом сценарии год или полгода назад", — сказала Юдаева.

Основными предпосылками в данном случае выступили цены на нефть, которые в свою очередь повлияли на курс рубля, и фактор урожая. "Я думаю, что если бы мы заранее знали, что все будет вот так, то наш прогноз по инфляции не так сильно бы отличался от факта", — отметила первый зампред ЦБ.

"В этом смысле такое быстрое снижение инфляции — чуть более быстрое, чем в сценарии — объясняется некоторыми фундаментальными факторами. Поэтому больших рисков оно не несет", — подчеркнула Юдаева.

При этом она отметила, что снижение инфляции быстрее прогноза не связано с якобы слишком жесткой денежно-кредитной политикой, ограничивающей экономический рост. "Экономический рост тоже идет несколько лучше, чем раньше ожидали", — добавила Юдаева.

Ранее Банк России ставил своей целью снижение инфляции до уровня 4% к концу этого года. Экономика РФ впервые вплотную подошла к новому этапу развития — функционированию в условиях стабильной и низкой инфляции, поэтому фокус денежно-кредитной политики постепенно смещается от снижения инфляции к ее стабилизации около целевого уровня, отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. По итогам 2016 года она составила 5,4%.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.