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Экономика

Минэнерго доработало модель рынка тепла

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (332)
20:2001.06.2017
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© Фото : Минэнерго РФЗаместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Архивное фотоЗаместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Архивное фото
© Фото : Минэнерго РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минэнерго на прошлой неделе представило доработанную версию закона о теплоснабжении в Госдуму и надеется, что закон будет принят в весеннюю сессию, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в рамках выступления на ПМЭФ.

ТЭС. Архивное фото
© Фото : Maksim Sidorov
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"На прошлой неделе мы представили доработанную версию закона в Госдуму. Надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. На наш взгляд, все предпосылки для его принятия есть", — сказал замминистра.

Первое чтение в Думе законопроект прошел в декабре 2016 года. По словам замминистра, так как первоначально отмечалось настороженное отношение к одному из ключевых моментов новой модели рынка тепла — механизму "альтернативной котельной", потребовалось большее администрирование процесса.

Доработанная версия закона включает ряд изменений. "Мы усилили участие органов местного самоуправления в процессе контроля за исполнением своих обязательств единой теплоснабжающей организацией и реализацией схем теплоснабжения инвестиционных программ. Также мы доработали методику расчета цены "альтернативной котельной", — пояснил замминистра.

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В рамках ПМЭФ в четверг прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Главы государств также приняли участие во встрече с представителями российских и индийских деловых кругов.
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги стран-участниц Санкт-Петербургского международного экономического форума у комплекса "Экспофорум".
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Стенд Внешэкономбанка на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Правительство совместно с ВЭБом ведет работу над созданием "фабрики проектного финансирования". Ее задача - минимизировать риски на разных фазах инвестиционного процесса.
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках ПМЭФ провел переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем. Стороны договорились провести заседание межправительственной комиссии, на котором планируется, среди прочего, обсудить вопрос о создании особой совместной экономической зоны с размещением в ней российских высокотехнологичных предприятий.
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в первый день работы форума подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поддержку инновационного развития банковских и платежных сервисов системы "Мир".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участник форума слушает выступление премьер-министра Габонской Республики Эммануэля Иссозе-Нгонде. Руководство Габона рассчитывает привлечь российских инвесторов для участия в ряде перспективных сфер экономики, в частности в горнорудном деле, в нефтяной сфере и в области лесного хозяйства.
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в первый день форума провел пленарную сессию "Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке", на которой обсудил с российскими и американскими учеными использование передовых технологий в экономике.
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники панельной сессии "Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента" генеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа" Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери обсудили меры по борьбе с пиратскими сайтами, вопросы сокращения цифровых окон и стимулирования развития рынка легального контента.
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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В первый день работы форума стало известно, что ОАК планирует подписать твердый контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 в 2017 году.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов во время панельной сессии России?ская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции? в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов принял участие в работе панельной сессии форума "Российская юрисдикция - фактор притяжения инвестиции?".
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель совета Фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин в рамках форума принял участие в беседе "Россия 2035". Фонд ЦСР во вторник представил президенту стратегию экономического развития России с 2018 по 2024 год.
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Оператор национальной сети вертолетных центров "Хелипорты России" на форуме представляет инвестиционно-инфраструктурный проект развития авиации общего назначения и вертолетного сообщения в России.
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На сайте Минэнерго размещен так называемый "калькулятор", где каждый гражданин может посчитать стоимость конечной цены на тепло в случае перехода на новую модель.

Предполагается, что новая модель рынка тепла позволит привлечь инвесторов в отрасль, сделать стоимость теплоэнергии более предсказуемой и решить проблему высокой изношенности инфраструктуры. По предварительным подсчетам, переход на новую модель позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, увеличит ВВП не менее чем на 660 миллиардов рублей за счет развития смежных отраслей и импортозамещения.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

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