Минэнерго доработало модель рынка тепла
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минэнерго на прошлой неделе представило доработанную версию закона о теплоснабжении в Госдуму и надеется, что закон будет принят в весеннюю сессию, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в рамках выступления на ПМЭФ.
"На прошлой неделе мы представили доработанную версию закона в Госдуму. Надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. На наш взгляд, все предпосылки для его принятия есть", — сказал замминистра.
Первое чтение в Думе законопроект прошел в декабре 2016 года. По словам замминистра, так как первоначально отмечалось настороженное отношение к одному из ключевых моментов новой модели рынка тепла — механизму "альтернативной котельной", потребовалось большее администрирование процесса.
Доработанная версия закона включает ряд изменений. "Мы усилили участие органов местного самоуправления в процессе контроля за исполнением своих обязательств единой теплоснабжающей организацией и реализацией схем теплоснабжения инвестиционных программ. Также мы доработали методику расчета цены "альтернативной котельной", — пояснил замминистра.
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