Минэнерго доработало модель рынка тепла

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Минэнерго на прошлой неделе представило доработанную версию закона о теплоснабжении в Госдуму и надеется, что закон будет принят в весеннюю сессию, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в рамках выступления на ПМЭФ.

"На прошлой неделе мы представили доработанную версию закона в Госдуму. Надеемся, что он будет принят в весеннюю сессию. На наш взгляд, все предпосылки для его принятия есть", — сказал замминистра.

Первое чтение в Думе законопроект прошел в декабре 2016 года. По словам замминистра, так как первоначально отмечалось настороженное отношение к одному из ключевых моментов новой модели рынка тепла — механизму "альтернативной котельной", потребовалось большее администрирование процесса.

Доработанная версия закона включает ряд изменений. "Мы усилили участие органов местного самоуправления в процессе контроля за исполнением своих обязательств единой теплоснабжающей организацией и реализацией схем теплоснабжения инвестиционных программ. Также мы доработали методику расчета цены "альтернативной котельной", — пояснил замминистра.

На сайте Минэнерго размещен так называемый "калькулятор", где каждый гражданин может посчитать стоимость конечной цены на тепло в случае перехода на новую модель.

Предполагается, что новая модель рынка тепла позволит привлечь инвесторов в отрасль, сделать стоимость теплоэнергии более предсказуемой и решить проблему высокой изношенности инфраструктуры. По предварительным подсчетам, переход на новую модель позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, увеличит ВВП не менее чем на 660 миллиардов рублей за счет развития смежных отраслей и импортозамещения.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.