Кемеровская область самая проблемная для СГК, считает основной бенефициар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Кемеровская область является наиболее проблемной для Сибирской генерирующей компании (СГК) в плане реализации инвестиционных проектов в теплоснабжении, сказал журналистам основной бенефициар компании Андрей Мельниченко в кулуарах ПМЭФ.

Проблемы связаны со спецификой оплаты за теплоэнергию, поставляемую СГК, пояснил он. Часть тарифа, который не является долгосрочным и ежегодно пересматривается региональными властями, оплачивает население; остальная, довольно существенная часть должна компенсироваться из регионального бюджета, но происходит это нерегулярно.

"Проблема как бы умножается на два — с одной стороны, непонятно, сколько тебе заплатят, и непонятно, кто заплатит. Если население платит более-менее исправно и никаких проблем на эту тему нет, то, соответственно, финансовые взаимоотношения с администрацией — отдельное большое занятие, что, в общем-то, неестественно и ненормально. Поэтому в этом плане Кемеровская область является наиболее проблемным местом для реализации хороших инвестиционных идей. В остальных регионах все более-менее ничего", — отметил Мельниченко.

По его словам, существующее регулирование в теплоснабжение в принципе сдерживает инвестиционные возможности. Отсутствие перспектив и понимания, как будет развиваться отрасль, не позволяет энергокомпании планировать долгосрочные проекты.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей.

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