СГК: решение многих проблем теплоснабжения не требует роста тарифа на тепло

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Сохранение действующего тарифа на тепло и увеличение его в дальнейшем по инфляции достаточно для того, чтобы решить застарелые проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в отрасли, сказал в своем выступлении в рамках ПМЭФ гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов.

"Я не могу сказать за всю страну, но за свои регионы, а мы представлены в пяти субъектах федерации и отапливаем больше трех миллионов людей, могу сказать совершенно откровенно: в подавляющем большинстве мест, для того, чтобы решить наболевшие проблемы теплоснабжения и улучшить ситуацию в этой сфере, нам не нужно повышение тарифа. Тот тариф, какой сейчас есть, он достаточен… Все, что нам нужно, это гарантии, что он будет расти вместе с инфляцией", — отметил он.

Гарантии дальнейшего роста тарифа на инфляцию, по словам Кузнецова, связаны с тем, что компания также несет инфляционные расходы, например, покупает трубы из металла, рост цен на который зачастую превышает инфляцию.

Повышение эффективности работы отрасли в новых условиях может в отдельных случаях привести даже к снижению тарифа на тепло. "Мы принесем десятки миллиардов инвестиций, решим застарелые проблемы, а в некоторых случаях мы можем существенно снизить действующий тариф", — сказал Кузнецов.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей.