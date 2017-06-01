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Экономика

Россия и Индия обсудили возможность взаиморасчетов в нацвалютах

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (332)
20:0201.06.2017
(обновлено: 20:03 01.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов. 1 июня 2017Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия и Индия намерены координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, говорится в Санкт-Петербургской декларации РФ и Индии, принятой по итогам встречи российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Намерены координировать наши усилия для содействия внедрению системы взаиморасчетов в национальных валютах в двусторонней торговле в целях уменьшения ее зависимости от других валют", — говорится в документе.

РФ и Индия планируют совместными усилиями поощрять деловые круги двух стран использовать действующие рабочие схемы и механизмы расчетов в национальных валютах, разработанные Центральным банком России и Резервным банком Индии.

Кроме того, в декларации отмечается, что РФ и Индия "привержены созданию экономик, основанных на знаниях, передовых достижениях науки и инновациях".

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Будем расширять сотрудничество в области проектирования, разработки, производства и продвижения на внешние рынки высокотехнологичной продукции, наращивать научно-технологическое взаимодействие в таких областях, как космические технологии, авиация, новые материалы, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника, нанотехнологии, суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и материаловедение. Приветствуем создание российско-индийского Комитета высокого уровня по научно-техническому сотрудничеству", — говорится в документе.

Согласно декларации, в совместных планах двух стран — активизация сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, поиск ответов на вызовы урбанизации, решение задач, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, сохранением водных и лесных ресурсов, обмен опытом в проведении экономических реформ и осуществлении национальных программ по развитию малого и среднего бизнеса, обучению персонала.

Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери во время панельной сессии Развитие рынка легального потребления аудио и видеоконтента в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Признавая ведущие позиции России в сфере кораблестроения, речного судоходства и технологий опреснения, намерены разрабатывать совместные проекты путем передачи технологий и обмена опытом в целях создания речного сообщения, речных дамб, портов и грузовых контейнеров в интересах эффективного использования разветвленных речных систем Индии", — говорится в документе.

Также Россия и Индия будут взаимодействовать в области создания высокоскоростных железных дорог и выделенных транспортных коридоров, а также применения новейших технологий для эффективной работы железнодорожного транспорта путем совместной разработки технологий и обмена ими, а также обучения персонала для получения друг от друга наилучших знаний в железнодорожном секторе.

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