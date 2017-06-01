Россия и Индия обсудили возможность взаиморасчетов в нацвалютах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия и Индия намерены координировать усилия по внедрению системы взаиморасчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, говорится в Санкт-Петербургской декларации РФ и Индии, принятой по итогам встречи российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди.

"Намерены координировать наши усилия для содействия внедрению системы взаиморасчетов в национальных валютах в двусторонней торговле в целях уменьшения ее зависимости от других валют", — говорится в документе.

РФ и Индия планируют совместными усилиями поощрять деловые круги двух стран использовать действующие рабочие схемы и механизмы расчетов в национальных валютах, разработанные Центральным банком России и Резервным банком Индии.

Кроме того, в декларации отмечается, что РФ и Индия "привержены созданию экономик, основанных на знаниях, передовых достижениях науки и инновациях".

"Будем расширять сотрудничество в области проектирования, разработки, производства и продвижения на внешние рынки высокотехнологичной продукции, наращивать научно-технологическое взаимодействие в таких областях, как космические технологии, авиация, новые материалы, сельское хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника, нанотехнологии, суперкомпьютерные технологии, искусственный интеллект и материаловедение. Приветствуем создание российско-индийского Комитета высокого уровня по научно-техническому сотрудничеству", — говорится в документе.

Согласно декларации, в совместных планах двух стран — активизация сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, поиск ответов на вызовы урбанизации, решение задач, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, сохранением водных и лесных ресурсов, обмен опытом в проведении экономических реформ и осуществлении национальных программ по развитию малого и среднего бизнеса, обучению персонала.

"Признавая ведущие позиции России в сфере кораблестроения, речного судоходства и технологий опреснения, намерены разрабатывать совместные проекты путем передачи технологий и обмена опытом в целях создания речного сообщения, речных дамб, портов и грузовых контейнеров в интересах эффективного использования разветвленных речных систем Индии", — говорится в документе.

Также Россия и Индия будут взаимодействовать в области создания высокоскоростных железных дорог и выделенных транспортных коридоров, а также применения новейших технологий для эффективной работы железнодорожного транспорта путем совместной разработки технологий и обмена ими, а также обучения персонала для получения друг от друга наилучших знаний в железнодорожном секторе.