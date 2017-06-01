Тульская область подписала первое в России соглашение ГЧП в сфере ЖКХ

ТУЛА, 1 июн – РИА Новости. Тульская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала первое в России концессионное соглашение, предполагающее реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в регионе на условиях частно-государственного партнерства, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Соглашение подписано правительством Тульской области с ПАО "Сбербанк" и ЗАО "Региональная генерирующая компания №1" при поддержке Минстроя России.

"Такое соглашение на условиях государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ подписано впервые в России. Оно предполагает реконструкцию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города Ясногорска с привлечением кредитных ресурсов", — сказал собеседник агентства.

Общая стоимость планируемых к исполнению мероприятий – 453,054 миллиона рублей. В рамках соглашения предполагается техническое перевооружение пяти котельных на сумму 175,297 миллиона рублей и реконструкция тепловых сетей на сумму 277,757 миллиона рублей.

"Привлечение инвесторов на принципах государственно-частного партнёрства – это действенный механизм решения инфраструктурных проблем в регионах. Сегодняшнее соглашение открывает новые возможности в рамках концессионных соглашений в целом", — цитируют в правительстве слова губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Как отметил глава тульского региона, правительство Тульской области совместно с Минстроем России и Сбербанком разработали "типовое" кредитное решение по концессиям для дальнейшего внедрения по всей стране.