Крым развивает экономику с более чем 60 государствами, заявил Мурадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Экономическое сотрудничество Крыма на современном этапе прогрессирует и включает в себя контакты с более чем 60 странами мира, сказал вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Представители 14 государств стали участниками первого Ялтинского Международного Экономического форума (ЯМЭФ) в 2015 году, на второй форум (2016 год) прибыло 80 гостей из 26 государств. На третий форум в Ялте в 2017 году собрались участники из более чем 40 стран.

"На третьем форуме уже более 200 иностранных гостей из 40 государств. То есть мы активно развиваемся, как интересная площадка для приложении капиталов и не только. Например, общественно-политической тематики. Сегодня мы работаем с более чем 60 государствами в экономическом плане и в общественно – политическом – с 80-тью", — сказал в интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

В общей сложности на третьем ЯМЭФ было подписано инвестиционных соглашений на сумму около 70 миллиардов рублей, напомнил Мурадов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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