Премьер Индии рассчитывает на высокие темпы роста отношений с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Санкт-Петербургская декларация о сотрудничестве между Россией и Индией позволит выйти на более высокие темпы роста отношений двух стран, кроме того, она станет основой стабильности международной ситуации, сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях Петербургского международного экономического форума.

"Очень важно ускорить наше взаимодействие, чтобы у нас было более яркое будущее. Сегодня мы приняли очень важное решение – приняли Санкт-Петербургскую декларацию. Эта декларация должна стать путем нашего экономического и политического сотрудничества. Эта декларация также станет основой стабильности международной ситуации", — заявил Моди совместной на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров.

"Мы все знаем, что мир взаимосвязан, все мы зависим друг от друга. Растущее экономическое сотрудничество является для нас важным движущим фактором", — добавил Моди.

По мнению индийского лидера, "мы должны рассматривать более быстрые темпы роста наших экономических отношений". "Это наша цель, которую мы поставили с президентом Путиным", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.