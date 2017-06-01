Минтруд подсчитал стоимость индексации зарплат бюджетников

С.-ПЕТЕРБУРГ, — РИА Новости. Каждый 1% индексации зарплат бюджетникам, не охваченным майскими указами, обойдется федеральному бюджету в 4 миллиарда рублей в год, сообщил журналистам министр труда Максим Топилин в кулуарах Петербургского экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.

"Если это делать для всех, 1% будет стоить около 4 миллиардов в год федеральному бюджету", — сказал Топилин, отвечая на вопрос, во сколько оценивается такая индексация.

Майскими указами президента РФ предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей.