Греф надеется на урегулирование ситуации с Яндексом на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Сбербанк как акционер Яндекса надеется на урегулирование ситуации с ограничением работы Яндекса на Украине, будет очень жаль, если компания уйдёт с украинского рынка, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Как заявил ранее в четверг гендиректор компании в РФ Александр Шульгин, Яндекс, скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей. Украина с 17 мая в рамках расширения санкций в отношении РФ ввела запрет на доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Яндекса и Mail.ru.

"Честно говоря, очень жаль, очень жаль, что граждане Украины будут лишены возможности доступа к лучшей компании на рынке в части русскоязычного и украиноязычного сегмента. У Яндекса самые лучшие сервисы в части распознавания языков, скорости поиска и объема хранения информации в нашей географии. Конечно, будет очень жаль, если жители Украины такую возможность потеряют", — сказал Греф.

"Конечно, это потеря для Яндекса. К сожалению, пока произошла блокировка счетов и в том числе такого сервиса, как "Яндекс. Такси", на Украине, хотя формально он не попал под запрет. И, конечно, хотелось бы максимально быстро видеть какое-то урегулирование этой ситуации. Разобщение бизнеса несет долгосрочный ущерб как бизнесу нашей страны, так бизнесу Украины и гражданам Украины", — добавил глава Сбербанка.

Сбербанку принадлежит 75% в компании "Яндекс. Деньги", входящей в группу Яндекс.