Россия и Индия договорились о совместной разработке систем вооружения

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о дальнейшей совместной разработке и производстве современных систем вооружений.

"Отмечу, что наше взаимодействие не ограничивается только прямыми поставками индийским партнерам новейших образцов российской боевой техники. При участии России в Индии налажена сборка продукции военного назначения. Причем это самая высокотехнологичная продукция. Договорились с господином премьер-министром и далее продолжать совместную разработку и производство современных систем вооружения",- сказал Путин журналистам по итогам переговоров с Моди.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.