Россия и Индия подписали соглашение по строительству АЭС "Куданкулам"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Россия и Индия в четверг в Санкт–Петербурге в ходе XVIII ежегодного российско-индийского саммита, прошедшего на полях Петербургского экономического форума, подписали генеральное рамочное соглашение по строительству с участием РФ третьей очереди (энергоблоки №5 и №6) индийской АЭС "Куданкулам".

Подписи под соглашением поставили президент группы компаний ASE (генподрядчика по строительству АЭС "Куданкулам") Валерий Лимаренко и председатель и управляющий директор Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Шри Сатиш Кумар Шарма.

Также был подписан межправительственный кредитный протокол, необходимый для реализации проекта.

"В настоящее время выполнены все формальности для того, чтобы проект сооружения по российским технологиям двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам" был окончательно запущен. Хочу с удовлетворением отметить, что реализация проекта таким образом переведена в практическую фазу. Мы высоко оцениваем совместную работу с индийскими коллегами по строительству АЭС "Куданкулам" в штате Тамил Наду", — отметил Лимаренко, слова которого цитируются в сообщении Росатома.