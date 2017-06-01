РФ и Индия приняли декларацию о расширении сотрудничества в сфере политики

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Россия и Индия приняли санкт-петербургскую декларацию, документ подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в декларации обозначаются шаги по расширению взаимодействия в сфере политики и экономики.

Как заявлял Ушаков, по итогам переговоров будет принята так называемая санкт-петербургская декларация "Россия — Индия", в которой "будут предложены различные шаги, реализация которых позволит расширить двустороннее взаимодействие в различных сферах": в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Документ ориентирован на будущее и на активизацию дальнейших связей и сотрудничества, отмечал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.