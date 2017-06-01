На ПМЭФ запустили трансляцию со стройплощадки моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Стенд с интерактивной презентацией моста через Керченский пролив работает на Петербургском международном экономическом форуме, с помощью специальных технологий здесь можно увидеть строительство с высоты птичьего полета, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Запущены прямые видеотрансляции со стройплощадки Крымского моста. Их обеспечивают камеры, установленные в Керченском проливе… Посетителям стенда Крымского моста также предлагается посмотреть на масштабную стройку длиной 19 километров с высоты птичьего полета", — говорится в сообщении.

Для этого на выставочной площадке установлена импровизированная строительная корзина. Она оборудована очками виртуальной реальности, в которых можно увидеть панорамное изображение всех сухопутных и морских участков и элементы архитектурной визуализации: компьютерные дизайнеры "достроили" мост и показали, каким он будет в ближайшем будущем.

Дополняет ощущение реальности полета над мостом ветер, который дует в лицо, и то, что корзина находится в постоянном движении: поднимается, опускается и дрожит. Интерактивная презентация будет работать до окончания форума.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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