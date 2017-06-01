На ПМЭФ запустили трансляцию со стройплощадки моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Стенд с интерактивной презентацией моста через Керченский пролив работает на Петербургском международном экономическом форуме, с помощью специальных технологий здесь можно увидеть строительство с высоты птичьего полета, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Запущены прямые видеотрансляции со стройплощадки Крымского моста. Их обеспечивают камеры, установленные в Керченском проливе… Посетителям стенда Крымского моста также предлагается посмотреть на масштабную стройку длиной 19 километров с высоты птичьего полета", — говорится в сообщении.
Для этого на выставочной площадке установлена импровизированная строительная корзина. Она оборудована очками виртуальной реальности, в которых можно увидеть панорамное изображение всех сухопутных и морских участков и элементы архитектурной визуализации: компьютерные дизайнеры "достроили" мост и показали, каким он будет в ближайшем будущем.
Дополняет ощущение реальности полета над мостом ветер, который дует в лицо, и то, что корзина находится в постоянном движении: поднимается, опускается и дрожит. Интерактивная презентация будет работать до окончания форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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