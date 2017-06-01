Путин на встрече с представителями индийского бизнеса процитировал Ганди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского и индийского бизнеса процитировал слова Махатмы Ганди, сказавшего, что если хочешь перемен в будущем, то нужно стань этой переменой в настоящем.

"Великий индийский государственный деятель Махатма Ганди говорил: "Если ты хочешь перемену в будущем, то стань этой переменой в настоящем". Думаю, что предприниматели лучше многих чувствуют, куда двигается современная экономика, какие направления и отрасли наиболее перспективные. И благодаря деловой хватке, опыту смогут реализовать самые смелые инициативы", — сказал Путин в четверг.

Он пожелал представителям российского и индийского бизнеса "результативного взаимодействия на ПМЭФ и новых интересных перспективных совместных проектов".

Широко известны сказанные Путиным в шутку слова в 2007 году в немецком Хайлигендамме. Тогда в ходе общения с журналистами стран G8 в преддверии саммита российский лидер признался, что "После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.